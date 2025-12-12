L’amministratore chiamato nelle procedure contro morosi
È suo obbligo riscuotere le rate condominiale e attivarsi in caso non vengano onorati i pagamenti
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 1° dicembre 2025
L’amministratore, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, è tenuto ad agire per la riscossione forzosa dei contributi condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è compreso (articolo 1129, nono comma, del Codice civile). Non occorre, pertanto, alcuna autorizzazione dell’assemblea per avviare l’esecuzione forzata sui beni...