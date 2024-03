L’amministratore può agire giudizialmente per la richiesta dell’indennizzo assicurativo senza il mandato dell’assemblea

L’amministratore non ha bisogno della preventiva autorizzazione dell’assemblea per agire giudizialmente nei confronti dell’assicurazione per ottenere l’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione stipulato dal condominio. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza 4818 del 23 febbraio 2024.

La vicenda processuale

Nella vicenda esaminata, alcuni condòmini agivano nei confronti del proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la nullità di una delibera impugnando tre punti all’ordine...