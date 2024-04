L’amministratore può tutelare le proprietà private danneggiate da vizi di costruzione delle parti comuni

In materia condominiale, l’articolo 1130, numero 4, del Codice civile, che riconosce all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, deve essere interpretato in maniera estensiva, nel senso che il mandatario ha il potere-dovere di agire, ai sensi dell’articolo 1669 del Codice civile, per eliminare i gravi difetti di costruzione che riguardano sia l’edificio nel suo complesso considerato, sia i singoli appartamenti, che, per effetto ...

