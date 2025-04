I mercoledì della privacy: il portiere in condominio, regole e limiti nel trattamento dei dati condominiali

Nel panorama della gestione condominiale, la figura del portiere ricopre da sempre un ruolo centrale, non solo per le attività di custodia e vigilanza, ma anche per il flusso di informazioni che, quotidianamente, passano attraverso la sua persona. Il portiere, infatti, si trova spesso a gestire dati personali dei condòmini e degli utenti dell’edificio: dalle semplici informazioni anagrafiche alla consegna di corrispondenza, fino a segnalazioni o richieste di accesso.

Proprio per questa ragione, il...