La domanda
L’obbligo di rifare l’attestato di prestazione energetica (Ape), scaduto in occasione della proroga di un contratto di locazione, se non adempiuto, può comportare - al di là delle sanzioni - l’applicazione di un diverso regime fiscale, nell’ipotesi in cui si tratti di affitto a canone concordato, con attestato, secondo il decreto interministeriale (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze) 16 gennaio 2017, rilasciato sulla base di un vecchio Ape?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 giugno 2026
L’attestato di prestazione energetica ha la funzione di certificare lo stato dell’immobile sotto il profilo energetico. In tema, l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 192/2005 dispone che «nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di...