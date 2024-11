L’azione di accertamento di una servitù di passaggio su parte comune va proposta verso tutti i condòmini

La domanda giudiziale volta a ottenere l’accertamento di una servitù di passaggio sull’androne condominiale dev’essere promossa, non contro l’amministratore di condominio nella sua qualità di mandatario, in quanto esorbitante dalla rappresentanza processuale ad esso derivante dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile, ma nei confronti di tutti i singoli componenti la compagine condominiale, tra i quali sussiste, in simili ipotesi, riguardo il diritto reale di proprietà, un vero e proprio litisconsorzio...

