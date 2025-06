Il termine per impugnare decorre dal decimo giorno successivo alla giacenza

Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale decorre, per l’assente, in caso di mancata consegna della raccomandata contenente il verbale d’assemblea, dal decimo giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza nella cassetta postale (o, se anteriore, dalla data del ritiro del plico), in analogia con quanto previsto per le notifiche giudiziarie dalla legge 890/1982. Lo precisa, ed è tema di grande interesse, la Corte di appello di Napoli con sentenza 2769 pubblicata il ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi