L’Imu è dovuta anche nel caso in cui l’immobile non venga effettivamente usato

Con la decisione numero 49 del 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’articolo 13 del Dl 201/2011 (convertito nella legge 214/2011), nella parte in cui prevede l’assoggettamento all’Imu anche degli immobili detenuti a titolo di proprietà, ancorché non utilizzati né concessi in locazione. In altri termini, l’obbligo tributario sussiste in capo al soggetto proprietario dell’immobile, indipendentemente dall’effettivo...

