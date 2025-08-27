I mercoledì della privacy: l’amministratore può vedere le immagini delle telecamere che riprendono danni alle parti comuni
La rilevazione all’interno di un sistema autorizzato e correttamente regolamentato non configura un illecito, purché l’uso avvenga per fini determinati e legittimi
Nel silenzioso andirivieni della vita condominiale, può accadere che una colonna venga danneggiata, un muro imbrattato, un cancello urtato. È lecito visionare le immagini delle telecamere per scoprire l’autore? A questa domanda, sempre più frequente negli edifici dotati di videosorveglianza, si può oggi rispondere con chiarezza grazie a una serie di interventi normativi, giurisprudenziali e del Garante per la protezione dei dati personali.
I riferimenti codicistici
Il punto di partenza è l’articolo 1122-ter del Codice civile...