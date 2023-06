L’Uppi al tavolo ministeriale delle locazioni brevi: giusta la direzione intrapresa

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Uppi –Unione piccoli proprietari immobiliari – comunica in una nota di aver partecipato al tavolo di lavoro relativo all'esame del provvedimento legislativo di regolamentazione delle locazioni brevi, presso il ministero del Turismo.

Le associazioni di categoria convocate hanno espresso le loro posizioni. Molti i punti convergenti sia dalla parte imprenditoriale che della piccola proprietà immobiliare. Tra questi, la previsione di un codice identificativo nazionale (Cin) necessario ed utile per generare visibilità e trasparenza, anche dal punto di vista fiscale, nell'offerta degli alloggi; la introduzione della durata minima di due notti, anche questa necessaria per non essere in concorrenza con gli albergatori, fatta eccezione perle esigenze di famiglie numerose i cui componenti sono 1 genitore e 3 figli; gli appartamenti che i piccoli proprietari possono mettere sul mercato non potranno superare il numero di 4.



Altri argomenti saranno poi inseriti nelle procedure di attuazione del procedimento legislativo per renderlo più snello e comprensibile.Per ultimo, il presidente nazionale dell'Uppi Fabio Pucci - ha accolto nell'atteggiamento consapevole ed equilibrato, a seguito dei temi trattati, del ministro Santanchè la grande considerazione che quest'ultima ha della casa come bene primario e sommamente da tutelare, filosofia che la accomuna al sentimento di milioni di piccoli proprietari.