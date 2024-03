La Cassazione ribadisce: inutili, anzi dannosi i ricorsi troppo lunghi

Le questioni condominiali sono complesse, ma occhio alla documentazione che l’avvocato produce. Un ricorso troppo dettagliato rallenta l’iter procedurale. L’assunto è contenuto in una ordinanza, la 7260/2024 depositata il 19 marzo scorso. La controversia concerneva un’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali. Il Tribunale di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado solo in punto di condanna dell’opponente ex articolo 96 Codice procedura civile; la stessa...

