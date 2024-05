La direttiva Casa Green e la rilevanza della normativa antincendio

Nel piano europeo che prevede l’incremento delle ristrutturazioni energetiche degli edifici, assume particolare rilievo la valutazione e la prevenzione del rischio legato alla propagazione degli incendi, al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti all’interno di ambienti sicuri, fruibili e comodamente accessibili anche per le persone con disabilità.

La Energy Performance of Building Directive, più comunemente conosciuta come Direttiva Casa Green, il cui testo definitivo è stato approvato dal Parlamento Europeo il dodici marzo ultimo scorso, si inserisce nell’ambito delle riforme che fanno parte del pacchetto Fit For 55 e costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali la Comunità Europea si prefigge l’ambizioso obiettivo di raggiungere l’indipendenza dalle fonti energetiche tradizionali ad idrocarburi entro il 2050, per arrivare ...