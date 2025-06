La natura e i presupposti della nomina giudiziale dell’amministratore

Compete al Tribunale, su ricorso di uno o più condòmini interessati, nominare il nuovo amministratore del condominio, se il precedente mandatario è decaduto dalla carica e opera in regime di prorogatio imperii, e l’assemblea non si determina (non costituendosi o non deliberando) affinché si provveda alla sua sostituzione, o alla sua ulteriore nomina, con contestuale (ri)determinazione dei compensi approvata dalla compagine condominiale.

In tali ipotesi, il subentrante è investito direttamente dal ...