La quota di subentro nell’uso dell’ascensore va in parte distribuita anche al subentrante

Secondo le disposizioni dell’articolo 1121 Codice civile, se la realizzazione di un nuovo impianto di ascensore nel condominio, in relazione alle circostanze del singolo caso, costituisce una spesa gravosa o voluttuaria, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dalla spesa. Tuttavia, a questi, come ai loro aventi causa o eredi, è riconosciuto comunque il diritto di subentrare nell’impianto in qualsiasi momento, contribuendo alle spese di realizzazione dell’opera e della sua manutenzione...

