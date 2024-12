Ascensore, la partecipazione può essere successiva all’installazione

La domanda Scrivo, a nome di nove condòmini, in merito all’installazione di un ascensore alle cui spese di installazione hanno partecipato solo sei di questi. Se gli altri tre condòmini volessero partecipare successivamente ai vantaggi dell’innovazione, possono chiedere di contribuire alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera? L’importo va calcolato tenendo conto di interessi legali e rivalutazione monetaria? Dato che un condomino in un primo momento si era opposto, ma poi si era reso disponibile all’installazione dell’ascensore, sostenendo le spese per un procedimento di mediazione, è possibile chiedere anche le spese di tale procedimento? Quale valore ha la delibera su interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di mediazione nei confronti dei tre condòmini che non hanno voluto partecipare in un primo momento?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 novembre 2024

Qualora l’ascensore venga installato per iniziativa di parte dei condòmini, l’impianto appartiene in proprietà solo a costoro, purché sia fatta salva la possibilità dei condòmini originariamente dissenzienti di farne uso in un momento successivo, previo pagamento delle spese sostenute dagli altri per l’installazione e per la successiva manutenzione, sia ordinaria...