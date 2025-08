Compenso anticipato e fattura indebita giustificano la revoca giudiziale dell’amministratore

La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è misura eccezionale avente natura preventiva e richiede l’accertamento non solo della sussistenza di gravi irregolarità, ma anche del pericolo concreto e attuale di un danno per l’ente condominiale. Il provvedimento è subordinato alla valutazione discrezionale del giudice il quale può disporre la revoca solo in presenza di condotte documentate e rilevanti che violino le prerogative assembleari e compromettano la corretta amministrazione del ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi