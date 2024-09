La ripartizione dei costi in base a un criterio errato

La domanda

Circa un anno fa il proprietario e utente esclusivo di un cortile, che fa da copertura ad alcuni locali (privati e condominiali), ha programmato il risanamento del cortile stesso a causa delle infiltrazioni in danno ai locali sottostanti. L’amministrazione del condominio ha chiesto ai condòmini di deliberare la ripartizione della spesa a norma dell’articolo 1126 del Codice civile. I lavori sono terminati di recente ma, nel frattempo, è sorto il dubbio, divenuto poi certezza, che l’articolo di riferimento fosse il 1125 e non il 1126. Quale possibilità c’è, adesso, per i condòmini danneggiati dall’errore, di recuperare quanto non era da loro dovuto?