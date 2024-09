Se i box non hanno millesimi le tabelle vanno corrette

La domanda

In un condominio di 16 appartamenti e 16 garage, io - dal 1977 - possiedo solo un garage (categoria C/6). A questa unità non sono mai stati attribuiti millesimi. Ho chiesto più volte all’amministratore che le venissero attribuiti i millesimi corretti (per esempio, a un garage grande come il mio sono attribuiti tre millesimi); tuttavia l’assemblea non intende rifare le tabelle millesimali (dalle quali sono esclusi anche altri garage, oltre al mio, nonché tutte le 16 cantine e tutti i 16 solai). L’amministratore mi addebita le spese postali per le raccomandate che mi spedisce in occasione dell’assemblea annuale, alla quale sono chiamato a partecipare, ma senza diritto di voto, avendo zero millesimi. Io vorrei evitare di pagare queste spese postali, anche perché non vado mai all’assemblea, non potendo votare. Posso non pagare le spese postali delle raccomandate con cui vengo convocato alle assemblee?