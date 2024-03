La scadenza del 4 aprile blocca anche le comunicazioni correttive

Nessun tempo supplementare rispetto alla scadenza del 4 aprile per le comunicazioni delle opzioni di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi, anche se trasmesse in sostituzione di precedenti comunicazioni errate o scartate.

È quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 del Dl Blocca cessioni che, in un certo senso, “chiude il cerchio” rispetto all’annullamento della possibilità di remissione in bonis prevista dal precedente comma 1.

La disposizione stabilisce - al fine di «acquisire tempestivamente...