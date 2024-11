La servitù di passo carraio può essere imposta anche a fini abitativi

La costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, può essere disposta non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche per quelle connesse a ragioni abitative, da chiunque invocabili. Lo dice la Cassazione con la ordinanza del 7 novembre 2024 numero 28683.

A tal riguardo, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Corte costituzionale 167 del 1999, che ha dato luogo ad un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto...