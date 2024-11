Decreto Salva casa e condominio e danno da esercizio abusivo di servitù tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 4 novembre 2024 si può leggere l’intervento di S. Impellizzeri, «No all’azione di indebito arricchimento per il creditore di un condominio sprovvisto di valido incarico», in commento a una sentenza del Tribunale di Salerno. Sull’argomento, Cassazione, 20136/2017, secondo cui l’iniziativa contrattuale dell’amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell’assemblea, disponga l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi