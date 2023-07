La tutela della quiete dei condòmini passa da interventi risolutivi di Ivana Consolo

A causa dell’inquinamento acustico sempre più presente e pesante nelle nostre città, non è raro che i consociati siano a conoscenza dell’articolo 844 del nostro Codice civile, ovvero la norma che legittima l’azione di un vicino/confinante che si determini a tutelarsi dalle altrui immissioni rumorose (e non solo), purché sia superata la soglia della normale tollerabilità.

Appare dunque fondamentale capire quale sia la soglia oltre la quale vicini/confinanti e condòmini non possono andare. Ebbene, la giurisprudenza ha individuato un criterio orientativo, che pone in 3 decibel al massimo, rispetto al rumore esterno di fondo, la soglia ritenuta tollerabile. Pertanto, un vicino che emetta rumori (di varia natura) che siano superiori a 3 decibel dal rumore esterno di fondo, può essere convenuto in giudizio, ed essere certamente condannato a far cessare, con ogni più opportuno mezzo, le immissioni rumorose intollerabili.

È esattamente ciò che è accaduto ad una compagnia ferroviaria, la cui linea era confinante con un condominio i cui condòmini hanno chiesto giustizia, di fatto ottenendola grazie alla sentenza numero 10286 emessa dal Tribunale di Roma lo scorso 28 giugno.

La vicenda processuale

Tra un condominio ed una compagnia ferroviaria avente la propria linea in prossimità del fabbricato, c’era stato un contenzioso conclusosi con provvedimento della Corte d’appello, che condannava la compagnia ad eseguire determinati interventi finalizzati a far cessare le intollerabili immissioni rumorose provenienti dalla sede ferroviaria, tali da turbare oltremisura la serenità e la pace dei condòmini.

Più precisamente, la compagnia ferroviaria avrebbe dovuto installare delle barriere antirumore di opportune dimensioni, nonché mettere in posa pannelli fonoassorbenti lungo il muro di uscita della galleria. A fronte dell’inerzia rispetto a quanto prescritto in sentenza, il condominio si determinava ad agire in via esecutiva, e provvedeva alla rituale notifica del precetto (l’atto prodromico di ogni procedura esecutiva). Ricevuto il precetto, la compagnia ferroviaria provvedeva prontamente ad opporvisi con atto di citazione in opposizione. Si avviava dunque un nuovo giudizio tra le parti, che si è concluso con il provvedimento in esame.

Gli interventi per limitare i rumori

L’opposizione spiegata dalla precettata, poggiava interamente sull’argomentazione che già si era provveduto ad eseguire interventi tali da limitare di molto le immissioni rumorose. Nello specifico, si esponeva come fosse stata installata una barriera antirumore sul bordo esterno della ferrovia, unitamente ad altra barriera antirumore interlinea; si evidenziava che fosse già stato predisposto un rivestimento fonoassorbente su di una porzione di 81 metri del muro posto sul lato ovest della ferrovia.

Si era anche predisposta la posa in opera di difrattori in sommità alle barriere antirumore esistenti, e era altresì in corso d’opera il miglioramento del materiale rotabile. A dimostrazione delle proprie ragioni, la compagnia ferroviaria produceva anche l’esito di un collaudo acustico effettuato dopo gli interventi, da cui si poteva acclarare un miglioramento del dato ponderato sul numero dei treni transitanti (nel frattempo incrementatisi). In ogni caso, a conclusione della propria difesa, l’opponente ribadiva la non pertinenza al caso di specie delle previsioni di cui all’articolo 844 del Codice civile, dovendo esso, in buona sostanza, soggiacere alla normativa di settore.

La decisione del Tribunale

Ad essere investito dell’opposizione a precetto è il Tribunale di Roma, che immediatamente ravvisa la totale mancanza di pregio delle argomentazioni poste a fondamento della contestazione. Ebbene, per quanto attiene alle opere illustrate dalla compagnia ferroviaria nei propri scritti difensivi, esse erano state già realizzate prima della sentenza della Corte d’appello azionata con l’atto di precetto opposto.

Nella sentenza in parola, si dà atto che il Ctu nominato in sede di gravame, avesse appurato che il livello di rumore prodotto in periodo diurno fosse di 50,3 decibel, mentre si stimava attorno ai 50,9 decibel in periodo notturno, con ciò evidenziando l’ampio superamento dal rumore di fondo del livello tollerabile di inquinamento acustico, e dunque decretando l’inadeguatezza degli interventi sin qui effettuati. In ogni caso, gli interventi richiesti dalla Corte d’appello erano differenti, e non era possibile sottrarsi all’obbligo di esecuzione di questi adducendo di averne eseguiti altri in precedenza.

L'efficacia degli interventi

Quanto all’esito del collaudo acustico prodotto dall’opponente, esso restituisce il quadro di un mero miglioramento rispetto alla misura registrata negli anni precedenti, dando altresì atto di un incremento del traffico ferroviario. Ma tale miglioramento, anche a fronte di un maggiore utilizzo della linea, non equivale alla risoluzione del problema vissuto dai condòmini, ciò in quanto il rumore determinato dal traffico ferroviario è rimasto sempre e comunque abbondantemente sopra la misura di 3 decibel dal rumore di fondo, criterio ampiamente consolidato e recepito anche dalla sentenza della Corte capitolina.

Ne consegue la piena legittimità dell’intimazione svolta dal condominio nei confronti della compagnia ferroviaria, che può dunque essere costretta, in via esecutiva, a realizzare tutti gli interventi opportuni, per come indicati nella sentenza azionata.