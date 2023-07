Il condominio arriva in tv facendo “rumore” di Rosario Dolce

I dissapori tra Fiorello e i condòmini di via Asiago diventano spunto di riflessione sull’impatto delle immissioni rumorose sulla vita dei palazzi che sorgono in zone urbane tutt’altro che tranquille









Le beghe condominiali approdano in televisione e sono in grado di cambiare anche il palinsesto della Rai. Questo è quello che emerge dalla cronaca degli eventi di via Asiago a Roma relativamente alle discussioni nate tra Fiorello e i condòmini degli stabili antistanti.

A quanto pare – per come risulta dalla cronaca locale – lo svolgimento del programma Viva RaiDue alle prime ore del mattino e l’afflusso di pubblico in via continuativa avrebbero disturbato la quiete del vicinato e la tranquillità rionale...