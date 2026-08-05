La domanda
In un contesto condominiale, si chiede quale sia il corretto inquadramento giuridico di una struttura realizzata sopra un terrazzo a livello avente funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti. In particolare, qualora un condomino realizzi una copertura stabile (per esempio una struttura in legno e vetro o tegole) sopra il terrazzo di uso esclusivo, come può essere considerato tale manufatto? Un’opera avente mera funzione pertinenziale privata oppure una struttura con funzione anche condominiale, in quanto idonea a proteggere e coprire l’edificio? Nei casi in cui la copertura assolva di fatto una funzione assimilabile a quella del lastrico solare, trovano ancora applicazione i princìpi di cui agli articoli 1117 e 1126 del Codice civile, anche con riferimento alla ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tra proprietario esclusivo e condòmini delle unità sottostanti? Si domanda, infine, se tale situazione possa incidere anche sui criteri di ripartizione millesimale delle spese.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 luglio 2026
Nel caso di una struttura stabile (legno-vetro, tegole eccetera) realizzata da un condomino sopra un terrazzo a livello di sua proprietà (o di uso esclusivo), si ritiene generalmente, e salvo casi particolari, che la stessa svolga una funzione particolare a favore del proprietario della terrazza che l’abbia installata. Tanto più che è presumibile che il lastrico ...