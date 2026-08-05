La domanda

In un contesto condominiale, si chiede quale sia il corretto inquadramento giuridico di una struttura realizzata sopra un terrazzo a livello avente funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti. In particolare, qualora un condomino realizzi una copertura stabile (per esempio una struttura in legno e vetro o tegole) sopra il terrazzo di uso esclusivo, come può essere considerato tale manufatto? Un’opera avente mera funzione pertinenziale privata oppure una struttura con funzione anche condominiale, in quanto idonea a proteggere e coprire l’edificio? Nei casi in cui la copertura assolva di fatto una funzione assimilabile a quella del lastrico solare, trovano ancora applicazione i princìpi di cui agli articoli 1117 e 1126 del Codice civile, anche con riferimento alla ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tra proprietario esclusivo e condòmini delle unità sottostanti? Si domanda, infine, se tale situazione possa incidere anche sui criteri di ripartizione millesimale delle spese.