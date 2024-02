Lastrico comune tra due caseggiati e ripartizione della responsabilità per danno da infiltrazione

La sentenza che fa da sfondo alla vicenda in esame (provvedimento numero 120 del 4 gennaio 2024 emesso dal Tribunale di Napoli) seppur nella sua linearità, ha il pregio di chiarire come vada suddivisa - persino percentualmente - la responsabilità per il danno da infiltrazioni proveniente dal lastrico solare comune a due caseggiati distinti, ma tra di essi compenetrantesi. È dunque la peculiare struttura dei due condomìni a rendere interessante il provvedimento in esame.

I fatti di causa

Come si diceva, la fattispecie...