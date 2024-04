Lavori in condominio: dei sinistri risponde l’amministratore solo se è provata la sua ingerenza

L’amministratore non è sempre responsabile del verificarsi di un sinistro nel cantiere condominiale, in caso di mancata adozione delle misure di sicurezza. Occorre comprendere come abbia deliberato l’assemblea sulla scelta dell’impresa appaltatrice. Lo dice il Tribunale di Milano, sezione penale, nella sentenza 2471 del 22 febbraio 2024, scagionando il professionista dall’accusa rivoltagli perché il fatto non sussiste.

La vicenda processuale

Il procedimento penale nasce dall’incidente occorso a un operaio di un’impresa ...