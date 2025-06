Le condizioni per eliminare il riscaldamento centralizzato

La domanda

In un condomino del 1965, composto da nove appartamenti, l’impianto di riscaldamento, a gas, è centralizzato. Alcuni condòmini vorrebbero dismettere tale impianto e passare a impianti singoli con pompe di calore/climatizzatori, o altro, lasciando ai singoli la possibilità di provvedere alla modifica come meglio credono. Il regolamento di condominio contrattuale del 1965 stabilisce che nessun condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento né sottrarsi alla sua quota spese. Poiché non sono disponibile alla modifica, se l’assemblea decidesse di eliminare il riscaldamento centralizzato, rimarrei senza riscaldamento. Vorrei quindi sapere se, per essere approvata, la decisione prospettata, di eliminare completamente l’attuale riscaldamento, richieda l’unanimità, oppure quale sia la maggioranza richiesta.