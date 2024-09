I consumi involontari dopo il distacco dalla caldaia

La domanda A quali spese condominiali di riscaldamento deve comunque fare fronte un condomino che si è staccato dal riscaldamento condominiale e si è dotato di impianto autonomo? Nel caso specifico, l’amministratore condominiale attribuisce a tutti i condòmini, in base ai millesimi, il 30% delle spese straordinarie e di gestione e di quelle legate ai consumi, definendoli consumi involontari. È un riparto corretto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 settembre 2024

Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento è consentito alle condizioni poste dall’articolo 1118 del Codice civile, e il condomino distaccato legittimamente sarà tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Per i criteri di ripartizione - da classificare...