All’interno di un appartamento sito in un condominio, c’è una servitù condominiale; si tratta di un locale dove sono posti i contatori idrici che servono solo gli appartamenti di una delle tre colonne del palazzo. Il condominio vorrebbe vendere il locale al proprietario dell’abitazione privata, ma i proprietari della colonna interessata si oppongono allo spostamento dei contatori. Si chiede se tali proprietari possono opporsi allo spostamento, pregiudicando così la vendita del locale al condomino che vive nell’appartamento gravato dalla servitù citata.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 giugno 2026

Il locale - che il lettore impropriamente definisce «servitù condominiale» - nel quale sono posti i contatori idrici di una delle tre colonne del palazzo, e che potrebbe essere oggetto di compravendita, è una parte comune. In mancanza del consenso unanime dei condòmini, affinché ciascuno possa alienare la propria quota di comproprietà di questo locale o chiedere lo...