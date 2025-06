Revisione tabelle: la comunione legale tra coniugi non è prova della proprietà indivisa dell’immobile

Non è sufficiente dedurre l’esistenza di un regime di comunione legale tra i coniugi per ritenere automaticamente anche i coniugi non acquirenti come litisconsorti necessari. È necessario fornire prova documentale dell’acquisto in regime di comunione legale e dettagliare i titoli di proprietà degli immobili. Inoltre, la firma delle tabelle da parte di soggetti non condòmini non influisce sulla corretta individuazione dei litisconsorti necessari. La sentenza che accoglie la domanda di revisione ha...

