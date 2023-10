Legittimo parcheggiare saltuariamente il camper nell’area cortilizia condominiale di Fulvio Pironti

Link utili Deve qualificarsi come privata dimora l’area condominiale di parcheggio

Un’area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condòmini può essere utilizzata anche per parcheggiarvi camper e roulottes trattandosi di un uso particolare del bene comune che non altera la destinazione e non limita l’uso paritetico degli altri condòmini









In assenza di divieti espressi dal regolamento di condominio, un’area condominiale può essere utilizzata anche per sostarvi saltuariamente il camper. È il principio reso dalla sentenza del Tribunale di Pavia 1222 pubblicata il 13 ottobre 2023.

Il caso

I proprietari di un camper venivano citati da alcuni condòmini avanti il tribunale pavese per accertare e dichiarare che i loro comportamenti violavano l’articolo 1102 del Codice civile e il titolo di acquisto della proprietà comune. La controversia era volta ad inibire l’utilizzo esclusivo dei convenuti di una porzione cortilizia.

Le contrapposte posizioni

Gli attori precisavano di essere proprietari di una villetta ricadente in un plesso a schiera al cui interno insisteva anche l’abitazione dei convenuti. Soggiungevano che i convenuti lasciavano in sosta, in modo protratto e reiterato, un camper sull’area comune le cui dimensioni occupavano l’area di accesso carraio impedendo l’ingresso delle auto. Sostenevano altresì che la clausola del proprio rogito precisava che l’area comune era destinata al solo transito.

Dal loro canto, i convenuti chiarivano che la sosta dei loro camper avveniva cinque o sei volte l’anno per una durata strettamente limitata al tempo occorrente per le operazioni preliminari alla partenza. Tale condotta non ostacolava la contemporanea fruizione dell’area comune con gli attori.

La decisione

Il decidente ha ritenuto che la dicitura presente nell’atto di vendita non integra un limite alla proprietà essendo stata inserita soltanto nella parte descrittiva delle aree confinanti con il bene venduto. Nessuna disciplina sull’uso dell’area è emersa nei patti previsti nel rogito. È stato acclarato che l’uso esclusivo esercitato dai convenuti mediante la sosta turnaria dei loro camper dopotutto non era costante. Tant’ è che finanche gli attori hanno riconosciuto che i camper sostavano per cinque o sei volte l’anno, quindi il tempo necessario alla preparazione dei mezzi. Ed è anche incontestato che la sosta si protraeva per intere giornate e/o nottate.

In base ai delineati elementi, il tribunale ha escluso che in ragione della sosta saltuaria l’uso dell’area comune esercitato dai convenuti modificava la destinazione del bene comune. Il consulente tecnico d’ufficio ha confutato le asserzioni degli attori evidenziando che i medesimi potevano accedere con vettura alla propria abitazione anche quando il camper dei convenuti era in sosta sull’area cortilizia. In definitiva, la domanda è stata rigettata.

La giurisprudenza sul parcheggio dei camper in condominio

La giurisprudenza, perlopiù datata e isolata, ha chiarito che un’area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condòmini può essere utilizzata anche per parcheggiarvi camper e roulottes trattandosi di un uso particolare del bene comune che non altera la destinazione e non limita l’uso paritetico degli altri condòmini. Ciò sempreché il regolamento di condominio non prescriva divieti o limitazioni (Cassazione 26 settembre 1998, numero 9649). È stata ritenuta legittima la sosta degli autocaravan nelle aree condominiali di parcheggio (Giudice di pace di Foligno 6 marzo 1997, numero 15).

In assenza di divieti regolamentari si applica l’articolo 1102 Codice civile

Se il regolamento nulla dispone, il caso di specie va regolato con i princìpi statuiti dall’articolo 1102 Codice civile, disposto applicabile al condominio secondo il quale ciascun partecipante può utilizzare gli spazi comuni a condizione che non alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Per la sua violazione non occorre la contemporanea sussistenza di entrambi i limiti in quanto anche il solo realizzarsi di uno è sufficiente a comprimere il diritto altrui. Ne discende che, qualora l’avvenuto parcheggio di un camper impedisca ad altri di usufruire del loro posto auto o impedisca il mero transito, tali condotte potranno essere legittimamente contestate e vietate perché pregiudicano i coesistenti diritti altrui.