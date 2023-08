Deve qualificarsi come privata dimora l’area condominiale di parcheggio di Annarita D'Ambrosio

Pertanto chi la occupi senza titolo risponde di violazione di domicilio

Parcheggio in condominio motivo da sempre di liti che finiscono in Tribunale. Pertanto la sentenza 31700/2023 della Cassazione riveste indubbia rilevanza.

La vicenda processuale

Il caso che l'ha originata arriva da Napoli ed è relativo al reato previsto dall'articolo 614 Codice penale ovvero la violazione di domicilio. Per il ricorrente alla Suprema corte, condannato in primo e secondo grado, il ricorso a tale reato era erroneo in quanto l'occupazione di un'area condominiale esterna al fabbricato non può qualificarsi come abitazione o dimora privata. Nel corso del giudizio si era anche incorsi in una serie di altri errori, riguardante il tipo di vettura parcheggiato senza titolo, che mutava, intralciando la viabilità in ogni caso, oltre alla constatazione di dissapori antichi tra l'amministratore dello stabile ed il titolare della vettura.

La qualificazione dell'area di parcheggio

Quel che ci interessa però è evidentemente la qualificazione dell'area di parcheggio, perché il caso può essere utile precedente per analoghe situazioni. La Cassazione respinge il ricorso e precisa che l'area condominiale pertinenziale all'edificio è pacifico che rientri nel concetto di dimora privata e pertanto le violazioni in essa commessa ben possono integrare il reato di violazione di domicilio. La privata dimora - ricordano i supremi giudici - non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario, ma trattasi di un luogo non aperto al pubblico ovvero accessibile a terzi solo con il consenso del titolare.

Ai fini della configurabilità del reato prosegue la Cassazione è sufficiente che il luogo violato sia un luogo in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata. Sono pertanto dimora privati i cortili e gli orti destinati al servizio e al completamento dell'abitazione, anche se insistono su più abitazioni facenti capo a diversi proprietari. Commette violazione di domicilio quindi chi vi si introduce senza permesso. Pertanto anche l'occupazione dell'area condominiale di parcheggio sistematica e non autorizzata deve intendersi violazione di domicilio a tutti gli effetti