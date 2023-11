Libro di Confedilizia sui nemici della proprietà

Giovedì 30 novembre – alle ore 17 – nella Sala Einaudi della Confedilizia in Roma, si parlerà della proposta di direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici, in vista della riunione del trilogo prevista a Bruxelles il prossimo 7 dicembre, e sarà presentato il libro «La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva Ue case green alla libertà», volume edito da Confedilizia Edizioni in collaborazione con Tramedoro (www.confedilizia.it/la-proprieta-e-i-suoi-nemici).

Ne discuteranno: Carlo Lottieri, professore all’Università di Verona; Sandro Scoppa, presidente Confedilizia Calabria e curatore del libro; Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia; Alessandro Vitale, professore all’Università degli Studi di Milano. Sono previsti interventi di parlamentari europei e nazionali.

Il libro contiene un’analisi ragionata a più voci di presupposti, implicazioni e rischi della proposta di direttiva europea sull’efficientamento energetico degli immobili, che nella riunione del trilogo del 12 ottobre scorso è stata fortemente depotenziata, oltre che degli altri provvedimenti di matrice europea appartenenti al medesimo filone.

Ingresso libero su prenotazione: tel. 06.679.34.89 – mail roma@confedilizia.it