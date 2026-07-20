La domanda
Per lavare il balcone, l’inquilino del piano sopra al mio utilizza un abbondante getto di acqua, che arriva anche, in maniera consistente, sui piani dei balconi inferiori. Inoltre, non si sa quali detergenti usi nell’acqua e se possano esserci rischi in tema di sicurezza. Ci sono norme alle quali appellarsi per regolare questo comportamento?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 luglio 2026
Il comportamento del vicino che lava il balcone con getti d’acqua tali da provocare ripetuti sgocciolamenti sui balconi sottostanti può integrare un uso anomalo della proprietà e, qualora arrechi molestia o danno ai vicini, può risultare contrario ai princìpi generali di correttezza nei rapporti di vicinato e agli obblighi di non arrecare pregiudizio ad altri...