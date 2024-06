Mercato, regole e costi: tre variabili decisive per il decreto Salva casa

Ora che il decreto è in vigore, il successo del Salva casa sarà deciso da tre variabili: l’impatto sul mercato immobiliare, il costo per i proprietari e le modifiche in sede di conversione – già preannunciate per rendere più facile la sanatoria delle lievi difformità edilizie.

A leggere la relazione illustrativa, il Dl 69/2024 punta a sbloccare «lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali». Il 2023 si è chiuso con circa 709mila rogiti, in calo del 9,5% annuo. Un dato che è stato ...