Appuntamento mercoledì 12 febbraio presso l’Auditorium Bezzi, Banco BPM, di Via Massaua 6, a Milano per la terza edizione di Rics Italia Conference - Royal Institution of Chartered Surveyors ( per l’elenco dei relatori e form di iscrizione clicca qui).

L’evento ha negli anni visto una sempre crescente partecipazione, ed è oggi uno dei principali momenti di confronto tra i professionisti del Real Estate ...