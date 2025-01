Nella liberatoria si indica la posizione di chi vende e lo stato finanziario del condominio

Quando si verifica un trasferimento immobiliare, non sempre i condòmini cedenti si rivolgono all’amministratore per chiedere il rilascio dell’attestazione dei pagamenti, e questa mancanza crea spesso non pochi problemi in capo all’acquirente, che diventa nuovo condomino.

Cosa è la liberatoria

La finalità/scopo dell’attestazione è quella di mettere a conoscenza il terzo acquirente (futuro condomino) della posizione debitoria o creditoria del condomino cedente nonché dello stato patrimoniale e finanziario del condominio, ...