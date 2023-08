Nella nuova mediazione amministratore responsabile solo delle trattative, poi decide l'assemblea di Eugenio Correale

La soppressione dell'obbligo della preventiva autorizzazione assembleare non estingue il suo dovere di informare i condòmini di ogni questione pendente









Oltre alle già note novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione in condominio, è interessante soffermarsi anche sugli effetti dell'introduzione della digitalizzazione del procedimento. Dal primo luglio 2023 sono entrate in vigore le novità conseguenti alla nuova formulazione dell'articolo otto bis del decreto legislativo sulla mediazione delle controversie civili e commerciali, quindi si può confermare «quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al Dl 82/2005, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato».

La disposizione rende permanente la possibilità di svolgimento di ogni attività comunque connessa con la mediazione formando documenti digitali e utilizzando l'invio mediante Pec. Tutti i dettagli sono esposti con dovizia di particolari dal presidente lombardo del centro studi Anaci, l'avvocato Eugenio Correale, nell'utilissimo focus che potete scaricare cliccando qui.