Nessun obbligo di polizza ma l’edificio va protetto dai danni atmosferici di Glauco Bisso e Annarita D'Ambrosio

Eventi sempre più intensi obbligano le assemblee ad una attenta riflessione. È importante sapere che anche a tutela dei condòmini opera l'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione autorizzate









In una estate di frequenti eventi atmosferici estremi torna in primo piano il tema dei danni prodotti negli edifici condominiali dal maltempo, considerato che la legge non impone obbligatoriamente agli edifici condominiali una copertura assicurativa per la responsabilità civile. L’amministratore beninteso non può stipulare il contratto senza un via libera assembleare, ma c’è da dire che l’aumento dei costi condominiali in genere è stato uno dei motivi che ha scoraggiato ultimamente i condòmini dal prendere in considerazione la stipula di assicurazioni, che invece, lo dimostra la cronaca, sarebbero state necessarie.

Tra l’altro le polizze anti calamità nella legge delega fiscale 2023 rimarranno incentivate , come era già stato anticipato il 30 giugno da Il Sole 24 ore. Non saranno però agevolate le coperture assicurative derivanti da bombe d’acqua, trombe d’aria, tempeste di vento, grandinate se rientrano negli eventi atmosferici garanzie complementari alla «globale fabbricati o multirischi» a meno che, il contratto non le comprenda negli eventi calamitosi o vengano meglio definite le condizioni della detrazione nel testo di legge. Massima attenzione dunque al contenuto della polizza.

Prendiamo la grandine devastante caduta su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. I danni più gravi e diffusi sui condomìni riguardano il bombardamento degli impianti fotovoltaici. Per ottenere l’indennizzo assicurativo occorre che la garanzia sia specifica per i danni della grandinata e vanno valutate franchigie, limiti e massimali. «Su sessanta perizie eseguite per grandine, 55 sono relative ad impianti fotovoltaici e solo cinque sono relative al cappotto» precisa Roberto Queirolo, perito la cui struttura effettua 40 mila stime circa all’anno. Ci conferma che la difficoltà per definire i risarcimenti è che i costi di riparazione sono quasi triplicati, per l’eccesso di domanda dovuta al numero di eventi accaduti e per la scarsità locale di poter recepire le parti da sostituire nel periodo estivo.

La stipula di una assicurazione del fabbricato, come detto non è obbligatoria, ma lì dove viene stipulata include i danni atmosferici proprio per la percezione diffusa dell’alta probabilità che si verifichino.

Occhio però che nei contratti possono esserci clausole distinte per danni da eventi atmosferici e calamità, intendendo per queste ultime gli episodi violenti che hanno colpito ultimamente il nord Italia. Anche i danni a terzi degli oggetti proiettati dal vento devono essere ricompresi in garanzie specifiche.Proteggersi costa e la preoccupazione dell’assicurato è che a spese elevate non corrispondano coperture sufficienti per via di clausole poco chiare. A partire dalla definizione del fabbricato assicurato.

Quali parti dello stesso sono comprese nella tutela? Ai fini della polizza per fabbricato, recenti pronunce di merito chiariscono che oggetto di assicurazione debba intendersi, «l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti…».

L’attività di ricerca che il consumatore deve attuare è molto complessa. È importante sapere che a sua tutela opera l’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione autorizzate, sul cui sito è possibile presentare reclami per segnalare comportamenti scorretti. Su calamità e gap di protezione è stato costituito presso il Mef un tavolo di lavoro, a cui siedono enti pubblici e privati, con il coordinamento dell’Ivass.