Il diritto condominiale preso sul serio: l'amministratore e la stipula del contratto di assicurazione di Ettore Ditta

Si ritiene che non sia legittimato a concluderlo senza la specifica autorizzazione deliberata dall'assemblea

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La legge non impone obbligatoriamente per gli edifici condominiali l’utilizzo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile, ma è ugualmente molto diffusa la stipula, da parte del condominio, di una polizza globale fabbricati per tutelarsi da eventuali danni. Bisogna allora chiedersi a chi compete il potere, nel condominio, di decidere se stipulare la polizza e quali siano le condizioni da rispettare.

La situazione pre riforma

In un passato lontano si faceva rientrare la sottoscrizione del contratto di assicurazione fra le attribuzioni proprie dell’amministratore (Cassazione sentenza numero 2757/1963), senza alcuna necessità di acquisire la preventiva autorizzazione dell’assemblea, in quanto veniva considerato un atto diretto a conservare il bene comune. E anche l’aggiornamento dell’assicurazione veniva compreso nell’amministrazione ordinaria (Cassazione numero 4691/1989). Ma da tempo la giurisprudenza ha mutato il suo orientamento.

Infatti in una delle pronunzie più recenti emesse in proposito (Tribunale di Treviso sentenza numero 170 del 25 gennaio 2017) è stato ricordato che l’amministratore svolge un servizio d’interesse collettivo che consiste non soltanto nella conservazione e gestione dei beni e servizi comuni, ma anche in adempimenti burocratici, come la tenuta dei registri di anagrafe condominiale, di contabilità, dei verbali dell'assemblea e in adempimenti fiscali come la presentazione della denuncia dei redditi; ed è stato precisato che invece la stipula della polizza assicurativa costituisce un atto che eccede le attribuzioni ordinarie dell’amministratore previste dall’articolo 1130 del Codice civile, perché non ha una funzione solo conservativa delle parti comuni, ma è destinata ad evitare pregiudizi economici ai proprietari dei fabbricati; e quindi può essere stipulata soltanto dopo avere ricevuto la preventiva autorizzazione dell'assemblea, deliberata con la maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 1136, commi 2 e 4, del Codice civile.

La necessità del via libera dell'assemblea per la stipula

Nella giurisprudenza di legittimità era stato deciso in precedenza, sulla base della medesima impostazione seguita dal Tribunale di Treviso, che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato senza la specifica autorizzazione deliberata dall'assemblea, perché l'articolo 1130, comma 4, del Codice civile, che obbliga l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, si riferisce ai soli atti materiali (come le riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (come le azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile e fra questi atti non rientra il contratto di assicurazione, in quanto quest’ultimo non persegue gli scopi conservativi a cui si riferisce l'articolo 1130, ma ha il fine differente di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato (Cassazione sentenza numero 8233/2007).

Il quorum richiesto

Per quanto riguarda poi la maggioranza richiesta per l’approvazione della relativa delibera si afferma che il contratto di assicurazione di un fabbricato da parte dell'amministratore non richiede il consenso di tutti i condòmini e può essere invece deliberato dall'assemblea - anche quando ha una durata ultranovennale - con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, commi 2 e 4, del Codice civile, in quanto, pur eccedendo l'ordinaria amministrazione, non rientra nell'ambito delle innovazioni, per le quali soltanto l'articolo 1136, comma 5, del Codice civile, prevede una maggioranza ancora più elevata (Cassazione sentenza numero 15872/2010).

Quest’ultima decisione ha inoltre precisato che si configura la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore in assenza della preventiva delibera dell’assemblea, nel caso in cui il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore e dopo sia seguita l’approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, senza neppure che a tal fine l’argomento sia stato posto espressamente all’ordine del giorno dell’assemblea, dal momento che costituisce una ipotesi di ratifica tacita.