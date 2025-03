Niente comunicazione alle Entrate se nessun condomino ha scelto la detrazione

Le Entrate si sono diffuse, pochi giorni fa, in una nutrita serie di risposte ai contribuenti sul tema dei lavori di recupero in condominio e degli altri bonus. Non è stata data risposta alla domanda più seria, quella sull’aliquota di detrazione applicabile ai lavori eseguiti da quest’anno dopo la rivoluzione della legge di Bilancio 2025. Ma su una serie di dettagli sono stati forniti chiarimenti utili.

Invio dei dati

Anzitutto è stato chiarito che non esistono soglie minime per comunicare alle Entrate le spese ...