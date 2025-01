No al decreto ingiuntivo nei confronti del coniuge assegnatario dell’alloggio

Come noto, l’amministratore ha l’obbligo di riscuotere gli oneri condominiali. Lo prevede espressamente l’articolo 1130 Codice civile e lo ricorda, in termini di tempistica, l’articolo 1129 Codice civile. È altrettanto pacifico che le obbligazioni in questione sono obbligazioni reali. Così indicate perchè caratterizzate dalla connessione con una cosa. Tali obbligazioni, potremmo dire, seguono la proprietà del bene e vengono pertanto, definite propter rem, o anche ambulatorie, in quanto, appunto, ...

