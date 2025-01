Non obbligatoria la mediazione nelle liti tra comproprietari per il rimborso di spese condominiali

Come disposto dall’articolo 5 del Decreto legislativo 28/2010, le controversie condominiali rientrano tra quelle per le quali è previsto l’obbligo della mediazione preventiva, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Con la sentenza 3093, pubblicata il 27 novembre 2024, il Tribunale di Genova ha precisato che la mediazione non è obbligatoria nelle controversie insorte tra comproprietari di un appartamento sito all’interno di un condominio per il rimborso di somme versate da uno di loro all...