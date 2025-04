Non tutte le irregolarità sono motivo di revoca dell’amministratore

Per la revoca giudiziaria non basta assumere genericamente una serie di inadempienze o di irregolarità quando queste non determinino una effettiva mala gestione del condominio e quando non vi sia alcuna paralisi delle attività condominiali.

La gestione anomala

Le irregolarità che possono dar via alla revoca giudiziaria sono indicate nell’articolo 1129, 10° comma e 11° comma Codice civile, che sono cause specifiche e legislativamente tipizzate ma meramente esemplificative e non si esauriscono nelle anomalie contabili, ...