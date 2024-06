Norma case green: 2 milioni e mezzo di italiani sarebbero pronti a vendere casa

Nonostante sia entrata in vigore da poco, la normativa Ue sulle case green inizia già a produrre i primi effetti tanto è vero che, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Bilendi, quasi 2,5 milioni di italiani hanno deciso di mettere in vendita la propria abitazione proprio per evitare possibili futuri costi di ristrutturazione.

Ma anche chi oggi vuole comprare casa è spesso condizionato dalla nuova norma. Sempre secondo l’indagine, ci sono quasi 3 milioni di italiani in cerca...