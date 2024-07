Nulla la clausola del contratto che sottrae ai condòmini l’uso dei parcheggi realizzati con la legge ponte

In materia urbanistica, i proprietari delle unità immobiliari ubicate all’interno di un edificio costituito in condominio hanno sempre la possibilità di rivendicare il diritto reale d’uso sui parcheggi realizzati dal costruttore con la legge ponte, essendo irrilevante la circostanza che l’area sia stata concessa in locazione a terzi prima degli atti di acquisto, in quanto la nullità parziale del contratto (derogatorio al vincolo di destinazione a posto auto) non consente al conduttore di esercitare...

