Nulla la delibera istitutiva del servizio di vigilanza armata per tutelare i condòmini

È nulla la delibera maggioritaria istitutiva del servizio di vigilanza armata per tutelare l’incolumità dei condòmini perché persegue finalità estranee alla conservazione e gestione dei beni comuni, perciò non rientranti nelle attribuzioni spettanti all’assemblea. È l’interessante pronuncia del Tribunale di Catanzaro 1586 pubblicata il 3 ottobre 2023.

Il caso

Diciassette condòmini impugnavano la delibera assembleare supercondominiale approvativa di due rendiconti contenenti spese riguardanti la vigilanza armata sulle quali all’assemblea era preclusa ogni decisione. Deducevano la nullità del deliberato nella parte in cui l’assemblea aveva approvato i consuntivi. Il supercondominio si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese previo accertamento della legittimità della delibera opposta.

Le ragioni decisorie

In ordine al profilo di nullità, il decidente premette che l’assemblea è deputata, quale organo deliberativo, ad occuparsi esclusivamente della gestione delle cose e servizi comuni. Rammenta che la recente giurisprudenza di merito (Tribunale Cosenza 28 febbraio 2023, n. 358) ritiene che l’assemblea sia legittimata a poter adottare qualunque provvedimento a condizione che sia destinato a finalità gestorie delle cose e servizi comuni. Ricorda, inoltre, che le Sezioni unite (Cassazione 4806/2005) considerano nulle le delibere con oggetto che non rientra nella sfera di competenza dell’assemblea.

Il tribunale catanzarese ha ritenuto fondata la censura di nullità avanzata dal nutrito gruppo di impugnanti. Il servizio di vigilanza armata è posto a presidio nell’interesse del supercondominio la cui assemblea, in conseguenza di pregressi accadimenti criminosi, ha deliberato di istituire il servizio di guardianìa armata.

La finalità conservativa dei beni comuni

Tuttavia, essendo l’oggetto del servizio di vigilanza armata posto a salvaguardia dell’incolumità personale dei condòmini, il giudicante non ha rilevato alcuna finalità conservativa dei beni comuni. La delibera è nulla in quanto il servizio contestato è diretto a tutelare l’incolumità personale dei singoli condòmini. In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 20 aprile 1993, n. 4631), richiamata dalla odierna pronuncia, ha chiarito che la delibera istitutiva del servizio di vigilanza armata per la tutela dei residenti persegue finalità estranee (quindi extracondominiali); non essendo diretta alla conservazione e gestione delle cose comuni, non può essere ricondotta nell’alveo delle prerogative assembleari previsto dall’articolo 1135 Codice civile.

Riflessioni conclusive

L’assemblea è incompetente a provvedere sul servizio di vigilanza armata sicché è nulla la delibera che istituisce il servizio per proteggere i condòmini. E’ assodato che l’assemblea è priva di competenza perché le materie sulle quali può deliberare sono quelle sancite dall’articolo 1135 Codice civile e riguardano la gestione dei beni comuni. Proprio perché la vigilanza armata persegue fini extracondominiali, può parlarsi di straripamento di potere, quindi di incompetenza assoluta. Non può nemmeno ritenersi che detto servizio integri un atto innovativo poiché non comporta modifiche materiali né incide sulla destinazione delle cose comuni.

Quando si può deliberare sull’argomento

In dottrina, però, si sostiene che l’istituzione del servizio di guardia armata rappresenti una innovazione per la cui approvazione è necessario il quorum deliberativo qualificato come prescritto dall’articolo 1120 Codice civile (un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condòmini e i due terzi del valore dell’edificio). In definitiva, se la vigilanza è resa nell’interesse comune dei condòmini (e, quindi, anche per la tutela delle parti comuni) sarebbe analoga al servizio di portierato sicché potrebbe essere istituita mediante delibera maggioritaria.

È il caso di soggiungere che, considerata la crescente criminalità nei grossi centri urbani, nei plessi ad uso abitativo costituiti da una moltitudine di unità immobiliari è particolarmente avvertita l’esigenza di ricorrere alla vigilanza privata per garantire la sicurezza dell’edificio e di chi vi abita. In specie nelle città metropolitane è sentita la necessità di impiegare presenze qualificate che tutelino, con adeguati servizi di vigilanza, i residenti nei condomìni e supercondomìni prevenendo una serie di crimini. È auspicabile che il servizio di vigilanza armata rientri, attraverso una rimeditazione giuridica, a pieno titolo fra gli oggetti deliberativi posti a tutela dei beni comuni ed esclusivi oltre che dei residenti e visitatori.