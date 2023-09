Contro i furti polizza e misure idonee a impedire l'uso illecito dei ponteggi di Davide Longhi

L'amministratore deve verificare che l'assicurazione della ditta scelta contempli l'ipotesi di furto tramite l'uso dei ponteggi installati, clausola non sempre prevista









La sentenza 5517 del Tribunale di Milano del 4 luglio 2023, confermando l'orientamento della Cassazione (Cassazione 26900/14 e Cassazione 6435/09), ha statuito che le diverse responsabilità a carico dell'impresa ex articolo 2043 (risarcimento da fatto illecito) e a carico del condominio ex articolo 2051 Codice civile (danno cagionato da cosa in custodia) potrebbero essere esclusive ma anche tra loro concorrenti.

Il caso

Il condominio dava corso a dei lavori di ristrutturazione sul fabbricato condominiale (facciata) facendo installare un ponteggio per l'esecuzione delle opere, e un condomino subiva un furto nella propria unità immobiliare ad opera di terzi (ladri) che, servendosi del ponteggio, si introducevano nell'abitazione. Il condomino danneggiato agiva, quindi, in giudizio sia contro l'impresa appaltatrice esecutrice delle opere sia contro il condominio chiedendo la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del furto oltre al risarcimento del danno morale in conseguenza del reato.

Il condomino danneggiato sosteneva, infatti, che la responsabilità fosse da attribuirsi solidalmente a carico dei due soggetti chiamati in giudizio (impresa e condominio) precisando che il condominio fosse responsabile per la colpa in vigilando ex articolo 2051 Codice civile in quanto i ponteggi che avevano agevolato il lavoro dei ladri, erano incustoditi con allarme non inserito e, comunque, non adeguato. Il condominio contestava l’an ed il quantum e proponeva domanda di condanna a carico dell'impresa convenuta che era tenuta a garantire e manlevarlo da ogni responsabilità. L'impresa, dal canto suo, sosteneva di essere esente da ogni responsabilità avendo eseguito quanto convenuto contrattualmente con il condominio nell'ambito del contratto di appalto.

La decisione

Il Tribunale di Milano concludeva la vicenda di primo grado respingendo la domanda del condomino danneggiato sostenendo da una parte che l’impresa avesse agito in conformità a quanto concordato con il condominio nel contratto di appalto, avendo dotato i ponteggi di un adeguato sistema di allarme con tutte le caratteristiche necessarie per essere funzionante, e dall'altra che anche il condominio fosse da considerarsi esente da responsabilità sia sotto il profilo della “culpa in eligendo” sia della “culpa in vigilando” avendo scelto un’impresa specializzata e qualificata per svolgere l’attività.

La responsabilità dell'impresa ex articolo 2043 Codice civile

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano l’impresa aveva agito in conformità al contratto di appalto (ponteggio con allarme). Sul punto anche la Cassazione (pronuncia 19399/16) ha affermato che nessuna omissione e/o negligenza può essere posta a carico dell'impresa infatti «…in tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev’essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell’appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l’uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell’ambito dell’appalto…».

Infatti, l'appaltatore ha adottato tutte le misure idonee ad impedire, e comunque, a non agevolare l’uso illecito dei ponteggi a scopo di furto e/o intrusione il tutto con la finalità di ridurre al minimo il rischio del danno (furto), non potendo escluderlo totalmente. Così operando l'impresa appaltatrice ha adottato l'ordinaria diligenza nell'attuare tutte le cautele/misure volte ad impedire l’uso improprio del ponteggio (già Cassazione 539/79 e da ultimo Cassazione 26691/18). La normale diligenza ordinaria si considera attuata quando l'impresa utilizza: a) adeguata illuminazione notturna, b) un sistema di allarme posizionato al primo piano del ponteggio ad un’altezza difficile da raggiungere, c) la rimozione delle scale di accesso al piano primo del ponteggio.

La responsabilità del condominio ex articolo 2051 Codice civile

Il condominio può essere chiamato a rispondere per due ragioni/titoli:

a) quale custode delle parti comuni del fabbricato (facciata su cui è installato il ponteggio),

b) per “culpa in vigilando” od “in eligendo” omettendo di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice o perché ha scelto un'impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera.

Infatti, il condominio non può liberarsi della propria responsabilità imponendo solo formalmente, e quindi contrattualmente, all'impresa l'adozione di tutte le misure di tutela e di salvaguardia per evitare il furto, ma deve anche porre in essere tutte le attività di controllo e verifica affinché l'impresa abbia adottato tutte le misure pattuite contrattualmente.

In relazione ai due titoli di responsabilità sopra indicati quella derivante dalla custodia (vedi sopra lettera a) è stata critica perché, se è vero che la responsabilità del custode viene in essere ogni volta che la cosa in custodia crei un danno, lo stesso non può dirsi laddove sia un terzo (ladro) estraneo a recare un danno attraverso l'uso del bene comune che di per sé non genera alcun danno né diretto né indiretto. Infatti, non è il ponteggio a creare il danno ma sono stati i soggetti terzi ignoti ad aver generato il danno.

La responsabilità in eligendo - la colpa nella scelta

Detta anche responsabilità nella scelta (articolo 2049 Codice civile), cioè l'aver scelto un’impresa inadeguata per l'esecuzione delle opere e/o del servizio. Ai fini della responsabilità «…è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto…» (Cassazione 12283/2016).

In ambito condominiale tale ipotesi si verifica proprio in virtù del rapporto contrattuale di appalto intercorrente tra impresa e condominio. Inoltre, non è neanche necessario che tra l’evento dannoso e l’incarico attribuito ci sia un nesso di causalità. È sufficiente che l'incarico assegnato (contratto di appalto e installazione del ponteggio) abbia reso possibile ed agevolato l’atto illecito «…in tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex articolo 2049 Codice civile non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo…» (Cassazione 22058/2017).

La responsabilità in vigilando del condominio

Consiste nel non avere controllato (articolo 2048 Codice civile) che quanto concordato tra le parti nel contratto di appalto in termini di sistemi antintrusione dai ponteggi, con le relative modalità di messa in atto dei sistemi di sicurezza, siano stati effettivamente eseguiti dall’impresa. Tale responsabilità non ha natura oggettiva pertanto il responsabile (condominio) ha la possibilità di dimostrare che, nonostante l’illecito compiuto, non sussista la sua responsabilità avendo posto in essere tutte le attività di controllo di sua competenza.

L'onere della prova del condomino/danneggiato

Il condomino che ha subito il danno e che agisca in giudizio ha l’onere di provare:

a) che i ponteggi siano stati installati in modo negligente, cioè che siano stati installati senza adottare le dovute cautele e misure atte a impedire o, quanto meno, scoraggiare l'utilizzo da soggetti terzi ignoti;

b) di aver subìto un furto che ha causato un danno economico che deve essere quantificato;

c) che il furto sia stato causato dalla condotta imprudente o negligente o imperita della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della facciata, perché i ladri si sono introdotti grazie e tramite ai ponteggi da questa installati;

d) che il condominio sia responsabile del furto, in qualità di committente dei lavori.

Si precisa che laddove si lamenti anche il danno non patrimoniale, questo non consiste in re ipsa «…ma deve essere anch’esso oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici…» (Cassazione 20643/16).

Suggerimenti operativi per l'amministratore di condominio

Alla luce di quanto sopra spiegato, l'amministratore di condominio dovrà:

- individuare un'impresa che abbia idonea competenza/sia specializzata in relazione all'esecuzione dell'opera deliberata dal condominio facendo fornire adeguata documentazione;

- stipulare il contratto di appalto inserendo tutte quelle clausole di tutela del condominio sia sotto il profilo degli adempimenti della sicurezza nonché quelle clausole di esonero di responsabilità in capo al condominio e/o di manleva a favore di quest'ultimo. Nella fase precontrattuale si dovrà chiedere alle imprese offerenti se abbiano previsto ed integrato appositi sistemi di protezione da questo tipo di eventi nella propria offerta economica. Il condominio nella fase di contrattazione qualora cercasse di ottenere uno sconto, non dovrà chiedere lo sconto in relazione ai costi della sicurezza perché così facendo creerebbe condizioni di cui l'impresa potrebbe avvalersi per esimersi da ogni responsabilità in caso di furto;

- accertarsi che l’impresa adegui la propria polizza assicurativa al rischio del furto tramite ponteggi perché abitualmente questo evento non è coperto dalle condizioni di polizza;

- verificare che, rispetto anche a quanto pattuito nel contratto di appalto, l'impresa abbia nei fatti attuato tutte le misure idonee ad impedire e/o a non agevolare l’uso illecito dei ponteggi da parte di terzi estranei a scopo di furto o intrusione. A tal fine l'amministratore, per la verifica, si potrà avvalere del direttore dei lavori e/o del coordinatore della sicurezza nel cantiere sia sotto il profilo della progettazione che della fase esecutiva (esempio: installazione di un’illuminazione adeguata, sistema di allarme, il posizionamento del primo piano del ponteggio ad un’altezza difficile da raggiungere dalla strada, la rimozione delle scale di accesso al piano primo del ponteggio). In questo caso l'amministratore di condominio dovrà verificare che il ponteggio installato sia confermato e/o approvato dalle due figure professionali sopra indicate;

- verificare che l'allarme venga poi effettivamente inserito nelle fasce di orario/giorni in cui il cantiere non fosse operativo.