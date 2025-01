Una nota stampa comunica l’apertura di una nuova sede provinciale Anapi ad Alessandria che sarà gestita da Luca Sturla, nuovo referente provinciale dell’Associazione.

Come tutte le altre sedi provinciali presenti sul territorio nazionale, anche la sede di Alessandria, si occuperà di gestire e organizzare corsi di formazione iniziale in aula abilitanti alla professione di amministratore di condominio, per tutti coloro che desiderano intraprendere questa professione, e corsi di aggiornamento professionale dedicati a tutti i professionisti che già svolgono l’attività di amministrazione condominiale.

La sede si trova in Via Edmondo De Amicis, 4 presso lo Studio Sturla di amministrazione condominiale ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede sazionale Anapi chiamando il numero verde 800 032 155.