Occorre una delibera assembleare per lo svolgimento di domande in un giudizio introdotto da un condòmino

Una condòmina conveniva in giudizio il condominio per far accertare e dichiarare che il valore proporzionale della sua unità immobiliare, espresso nelle tabelle millesimali, fosse conseguenza di un errore dovuto all’errata qualificazione del bene (ufficio in luogo di magazzino) nonché all’errato sviluppo dei susseguenti conteggi e delle valutazioni tecniche; chiedeva, quindi, la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali con eliminazione degli errori riscontrati e la rideterminazione dei...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi